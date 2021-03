Αντετοκούνμπο: Κορυφαίος ξανά στην Ανατολή ο σούπερ Γιάννης (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σε “δαιμονισμένη” φόρμα τον τελευταίο καιρό και αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA.

Ο “Greek Freak” είχε απίθανους μέσους όρους στα τελευταία τρία παιχνίδια, με 37 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ, επιτρέποντας στους Μπακς να κάνουν τρεις ακόμη νίκες στο φετινό πρωτάθλημα, όπου δίνουν “μάχη” με τους Σίξερς και τους Νετς για τις πρώτες θέσεις.

Αντίστοιχα, στη Δυτική Περιφέρεια, κορυφαίος της εβδομάδας ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος και είχε κατά μέσο όρο 33 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ, με τους Φοίνιξ Σανς να έχουν σε αυτό το διάστημα 3 νίκες και μία ήττα.

