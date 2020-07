Με… φόρα και σαν να μη διακόπηκε ποτέ η σεζόν στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πράγματα και θαύματα κόντρα στους Σπερς, στο πρώτο φιλικό προετοιμασία πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει ασταμάτητος και σε εξαιρετική φόρμα παρά το μεγάλο διάστημα αποχής από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ, φρόντισε να το δείξει αυτό στο φιλικό των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό κάρφωμα και… χαζεύοντας του αντιπάλους με ασίστ πάνω από το κεφάλι του και χωρίς να βλέπει!

