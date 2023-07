Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να “λυγίσει” με ανατροπή τον Άντι Μάρεϊ και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ [7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4] και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Για δεύτερο συνεχόμενο ματς στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κάνει ανατροπή τη δεύτερη ημέρα του αγώνα, αλλά έστω κι έτσι, απέκλεισε τον δις κάτοχο του βρετανικού Γκραν Σλαμ, Άντι Μάρεϊ και πανηγύρισε την πρόκρισή του. Επόμενος αντίπαλός του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, ο Λάζλο Τζέρε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Άντι Μάρεϊ ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι και με πολλά εξαιρετικά σερβίς, δεν απειλήθηκαν καθόλου με μπρέικ, ο ένας από τον άλλο. Το πρώτο σετ οδηγήθηκε έτσι στο τάι μπρέικ, όπου ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν καλύτερος και με δύο μίνι μπρέικ έφθασε στο 6-3, για το 7-6 και το 1-0 στα σετ.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο σετ, με Τσιτσιπά και Μάρεϊ να διατηρούν και πάλι με ευκολία τα σερβίς τους και το παιχνίδι να οδηγείται σε δεύτερο τάι μπρέικ. Εκεί ήταν η σειρά του Βρετανού να επικρατήσει, αφού έκανε πρώτος μίνι μπρέικ και έφθασε στο 6-2, για το 7-6 και το 1-1 στα σετ.

Το πρώτο μπρέικ του αγώνα ήρθε στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Ο Τσιτσιπάς ήταν επηρεασμένος από το χαμένο τάι μπρέικ και επέτρεψε στον Μάρεϊ να βρει τριπλό μπρέικ πόιντ και τελικά να “σπάσει” το σερβίς του, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα. Το Νο5 του κόσμου προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και βρήκε δύο δικά του μπρέικ πόιντ στο τρίτο σετ, αλλά δεν κατάφερε να “απαντήσει” και να ισοφαρίσει το ματς. Ο Βρετανός άντεξε μέχρι τέλους και με 6-4 έκανε το 2-1 στα σετ. Το παιχνίδι διεκόπη στη συνέχεια λόγω της προχωρημένης ώρας και συνεχίστηκε σήμερα Παρασκευή (07/07).

Στο πέμπτο σετ συνεχίστηκε πάντως στο ίδιο μοτίβο, με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους και να μην βρίσκουν ευκαιρίες για μπρέικ. Όλα κρίθηκαν έτσι και πάλι στο τάι μπρέικ, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε προβάδισμα με μίνι μπρέικ για το 4-3 και έκλεισε το σετ με 7-3 και 7-6 για το 2-2 στον αγώνα.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε λοιπόν και σε πέμπτο και καθοριστικό σετ, όπου ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει το πρώτο του μπρέικ στο ματς! Αξιοποίησε έστω και στην τελευταία ευκαιρία ένα τριπλό μπρέικ πόιντ και έκανε το 2-1 στο πέμπτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα νίκης στον αγώνα. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας άντεξε στη συνέχεια μέχρι τέλους και σέρβιρε για το 6-4 στο τελευταίο σετ, το οποίο και του χάρισε τη νίκη με 3-2 σετ και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbeldon.

A Centre Court debut to savour 🙌 @steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/FNfG3cocQC

Centre Court rises for one of its favourite champions 👏



Thank you for another classic match, @andy_murray.#Wimbledon pic.twitter.com/2SMMxz1hmg