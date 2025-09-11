Αντονί Μαρσιάλ: ΑΕΚ και Μοντερέι έφτασαν σε καταρχήν συμφωνία – Άδεια στον Γάλλο επιθετικό για να περάσει από ιατρικά

Μια… ανάσα από την αποχώρησή του από την ΑΕΚ -με κανονική μετεγγραφή- για την Μοντερέι από το Μεξικό, βρίσκεται ο Αντονί Μαρσιάλ, περίπου 1 χρόνο μετά την άφιξή του στην Ένωση και μια σεζόν με 23 εμφανίσεις και 9 γκολ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η ΑΕΚ έφτασε σε κάτ’ αρχήν συμφωνία με την Μοντερει για τον Αντονι Μαρσιαλ. Με δεδομένη την πίεση του χρόνου, καθώς το μετεγγραφικό “παράθυρο” στο Μεξικό κλείνει αύριο Παρασκευή (12.03.2025), η Ένωση έχει δώσει άδεια στον Γάλλο, για να μεταβεί ο σε ενδιάμεση χώρα για να περάσει ιατρικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΑΕΚ θα βάλει στα ταμεία της το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ για την πώληση του 29χρονου Γάλλου επιθετικού, ενώ από το συμβόλαιο του Μαρσιάλ -που πλέον γλιτώνει- εξοικονομεί -επίσης- και ένα ποσό κοντά στα 5.5 εκατομμύρια ευρώ.