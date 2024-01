Η Μίλαν φέρεται να προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση για τον πάγκο της αφού εμφανίζεται να έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Αντόνιο Κόντε!

Ο Αντόνιο Κόντε στην Μίλαν; Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Μομπλάνο, οι «ροσονέρι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον 54χρονο προπονητή, για να αναλάβει την ομάδα από τη νέα σεζόν!

Μάλιστα, όπως τονίζεται, ο Αντόνιο Κόντε έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (σ.σ. έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης και των ιδιοκτητών του συλλόγου)!

Να αναφέρουμε ότι ο Αντρέα Πιόλι έχει συμβόλαιο με την Μίλαν μέχρι το καλοκαίρι του 2025, αλλά η φετινή πορεία της ομάδας φέρεται να μην ικανοποιεί τους διοικούντες της ομάδας.

Ο Αντίνιο Κόντε βρίσκεται εκτός πάγκων από τον περασμένο Μάρτιο, όταν και αποχώρησε από την Τότεναμ. Τη διετία 2019/21 βρέθηκε στο «τιμόνι» της Ίντερ, ενώ έχει περάσει τόσο από την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους αλλά και της Εθνικής Ιταλίας

