Άνχελ Ντι Μαρία: Συγκίνηση και αποθέωση στο επίσημο αντίο του στην Αργεντινή

Ο Άνχελ Ντι Μαρία βρέθηκε στον αγώνα της Αργεντινής με τη Χιλή στο Μονουμεντάλ και τιμήθηκε από την αλμπισελέστε για την πολυετή προσφορά του στην ομάδα.

Μετά την ανακοίνωση του ότι αποχωρεί από την εθνική Αργεντινής, ο 36χροχος εξτρέμ, Ντι Μαρία, βρέθηκε στο “Μονουμεντάλ” μαζί με την οικογένειά του, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να τον τιμάει με ξεχωριστό τρόπο για τα 16 χρόνια προσφοράς του στην ομάδα.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην AFA. Πέρασα 16 χρόνια μαζί τους. Έζησα δύσκολα πράγματα και κατέληξα ευτυχισμένος δίπλα τους. Τώρα είμαι ακόμη ένας οπαδός.

Τώρα θα είμαι εκεί πάνω με την οικογένειά μου. Θα συνεχίσω να είμαι στο Κόπα Αμέρικα, στα Παγκόσμια Κύπελλα και να τους υποστηρίζω”, δήλωσε συγκινημένος ο Ντι Μαρία, με τους άλλοτε συμπαίκτες του να τον σηκώνουν ψηλά και να τον αποθεώνουν.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν ήταν στο γήπεδο λόγω τραυματισμού, αλλά έστειλε το μήνυμά του μέσω video που προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου.

🐐Messi’s goodbye to a tearful Di Maria.



🗣️: “We’ve said everything we needed to say.”



🗣️: “We shared so much, and who would have thought it would end this way? We’ll miss you a lot. See you soon”.



pic.twitter.com/NFlaXyA2N8