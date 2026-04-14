Απαγόρευση μεταγραφών στην Παρτιζάν λόγω Κέβιν Πάντερ

Η Παρτιζάν τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών, καθώς το BAT δικαίωσε τον Κέβιν Πάντερ για οφειλή της σερβικής ομάδας ύψους 200.000 δολαρίων.

Οι καθαρές απολαβές του Πάντερ τη σεζόν 2023/24, που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν ανέρχονταν στα 2.350.000 δολάρια. Ο Αμερικανός αποχώρησε από το σύλλογο για την Μπαρτσελόνα παρότι είχε συμβόλαιο με τους Σέρβους.

Οι Σέρβοι παρακράτησαν δύο πληρωμές ύψους 350.000 δολαρίων, από τα οποία στη συνέχεια κατέβαλαν τα μισά στον Πάντερ. Αυτός διάλεξε τη νομική οδό και έκανε προσφυγή για να πάρει και το υπόλοιπο ποσό που δικαιούταν.

Ο Κέβιν Πάντερ δικαιώθηκε και η Παρτιζάν θα πρέπει να του δώσει 200.000 δολάρια για να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών. Οι ιθύνοντες του συλλόγου ανέφεραν ότι σύντομα θα ξεκαθαριστεί το ζήτημα και θα φύγει το ban μεταγραφών.

Η ενημέρωση για την κατάσταση Πάντερ στους Σέρβους

«Η Παρτιζάν είναι πλήρως ενημερωμένη για την υπόθεση. Η τρέχουσα απαγόρευση θα αρθεί πολύ σύντομα, καθώς αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνημένης διαδικασίας πληρωμής. Πρόκειται για θέμα φορολογίας του Κέβιν Πάντερ, στα οποία δεν θα υπεισέλθουμε.

Έχουμε ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και, δεδομένου ότι ο σύλλογός μας προσφεύγει για πρώτη φορά εκεί, πιστεύουμε ότι αυτό εξηγεί επαρκώς τη θέση μας σχετικά με την απόφαση του BAT.

Ωστόσο, η έφεσή μας δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Στο μεταξύ, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, καθώς και την άρση της απαγόρευσης».