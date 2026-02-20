Απαλλάχθηκε η ΑΕΚ, πρόστιμο στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ απαλλάχθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ.

“Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)“, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε κληθεί σε απολογία για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1.