Απαράδεκτες δηλώσεις από τον Σαμπάολι: «Ντεμπελέ και Εμπαπέ παίζουν σαν αυτιστικοί»

Ο Αργεντινός προπονητής, Χόρχε Σαμπάολι, φέρεται να έκανε σχόλια με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για τον Ντεμπελέ και τον Εμπαπέ, μιλώντας για την παρουσία της Γαλλίας στο Euro 2024.

Ο Σαμπάολι χαρακτήρισε αυτιστικό τον τρόπο που αγωνίζονται οι Ντεμπελέ και Εμπαπέ, προκαλώντας σάλο σε ολόκληρο τον κόσμο με τις δηλώσεις του, λίγες μόνο ημέρες μετά τον “πόλεμο” Γαλλίας και Αργεντινής για τα ρατσιστικά συνθήματα του Έντσο Φερνάντες και των συμπαικτών του, κατά των Γάλλων ποδοσφαιριστών.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής δήλωσε συγκεκριμένα τα εξής: «Ο Ντεμπελέ παίζει σαν αυτιστικός. Ξεκινάει μια επίθεση μόνος του και την ολοκληρώνει πάλι μόνος του. Δεν έχει την ικανότητα να κάνει έναν συμπαίκτη του να λάμψει. Ξέρει να το κάνει μόνο για τον εαυτό του. Κάπως έτσι είναι και ο Εμπαπέ»

🗣️ Jorge Sampaoli critique Dembélé, Mbappé et le jeu des Bleus : “Faute au manque de passeurs et de jeu combiné, l’équipe dépend de sa solidité et d’un bon jour de ses solistes. Ce n’est pas ma conception du foot.”