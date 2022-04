Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους, Πατρίς Εβρά, έκανε μερικές απίστευτες αποκαλύψει για το παρελθόν του ως παιδί και πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο ενός σόου στο BBC, ο άλλοτε διεθνής Γάλλος μπακ, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σενεγάλη, έκανε γνωστό ότι δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από δάσκαλό του όταν ήταν μικρός, αλλά και ότι διακινούσε ναρκωτικά σε ηλικία 13 ετών.

«Μου άρεσαν τρία πράγματα πριν παίξω ποδόσφαιρο. Το να πουλάω ναρκωτικά. Να ζητιανεύω μπροστά σε μαγαζιά για χρήματα και να δουλεύω σε κατάστημα που πουλούσε τηλεοράσεις. Το ένα δεν είναι αλήθεια, βρείτε το. Θα σας διευκολύνω. Δεν πούλησα ποτέ τηλεοράσεις. Τα άλλα δύο είναι αλήθεια. Ήμουν 13 ετών. Όταν μας εγκατέλειψε ο πατέρας μου ήταν ένα χάος η ζωή μου. Θυμάμαι ότι μερικές φορές ακόμη και τα μεσάνυχτα, όταν πετούσαν τα κρύα μπέργκερ, πηγαίναμε στον κάδο για να τα πάρουμε».

Για τη σεξουαλική κακοποίηση: «Η σεξουαλική κακοποίηση στην ηλικία των 13 είχε τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή μου. Απλώς νιώθεις ντροπή για τον εαυτό σου. Όταν δεν εμπιστεύεσαι την εξουσία, επειδή ήταν ο διευθυντής στο σχολείο μου, απλά δεν εμπιστεύεσαι κανέναν άλλο».

Για την ποδοσφαιρική του καριέρα: «Το ποδόσφαιρο με έσωσε. Όταν ήμουν 17 ετών, ταξίδεψα στην Ιταλία. Θυμάμαι όταν φτάσαμε και καθόμασταν όλη την ώρα και μας σέρβιραν φαγητό. Μπήκα στο δωμάτιό μου. Φόρεσα μια αθλητική φόρμα και τηλεφώνησα στη μαμά μου και είπα “μαμά , εδώ είναι σαν τον παράδεισο, οι άνθρωποι μας σερβίρουν φαγητό, είναι δύο πιρούνια στη μία πλευρά, δύο μαχαίρια στην άλλη πλευρά. Αυτή είναι η καλύτερη ανάμνηση που έχω».

