Το πρωτάθλημα της Τουρκίας είναι ένα από τα ελάχιστα που συνεχίζουν να διεξάγονται κανονικά σε όλο τον κόσμο και η Φενέρμπαχτσε αγωνίστηκε σήμερα (15/03) κόντρα στην Τόφας.

Το παιχνίδι διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει πολλούς παίκτες εκτός, μεταξύ των οποίων, ο Κώστας Σλούκας και ο Τζέιμς Νάναλι. Ο Αμερικανός γκαρντ μάλιστα, βρέθηκε δίπλα στους συμπαίκτες του και φρόντισε να τους βοηθήσει στο πλαίσιο του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, μοίραζε αντισηπτικό σε όλους την ώρα της προθέρμανσης, με το video να κάνει το γύρο του κόσμου, αυξάνοντας τις “φωνές” για αναβολή του πρωταθλήματος στην Τουρκία.

James Nunnally with the assist of the yearpic.twitter.com/2u5liUCMsh