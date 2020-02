Μια απίθανη είδηση κάνει το γύρο του κόσμου εδώ και λίγη ώρα, με τον πρώην παίκτη του ράγκμπι στην Αυστραλία, Ρόουαν Μπάξτερ να φέρεται να έχει καεί ζωντανός μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του στο Μπρισμπέιν, με τον ίδιο να έχει βάλει τη φωτιά.

Ο παλαίμαχος αθλητής που ήταν γνωστός στις αρχές για ζητήματα οικογενειακής βίας, βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του μαζί με τα τρία του παιδιά, ηλικίας κάτω των 10 ετών σε ένα φαινομενικά τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα αυστραλιανά Μέσα όμως, στο αυτοκίνητο επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο, φωνάζοντας “μου έριξε πετρέλαιο” μετατρέποντας το συμβάν σε μία φρικιαστική ιστορία που δεν την χωράει ο ανθρώπινος νους.

EXCLUSIVE: An eye witness has revealed what happened in the moment of pure evil and cowardice when Rowan Baxter burnt his three tiny children alive in a quiet Camp Hill street. https://t.co/BPql9AgPeT

This is horrific, but the so-called former "NRL Player" wasn't a victim. He allegedly murdered his three children and attempted to murder his estranged wife. Also he never played for the NZ Warriors as reported. It was a trial match. via @nzherald https://t.co/0HNwsSv1gq