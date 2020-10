Απίστευτη ιστορία: Ο Σον Κόνερι ήταν ποδοσφαιριστής κι αρνήθηκε πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο σερ Σον Κόνερι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και βύθισε στη θλίψη ολόκληρο τον πλανήτη, όντας ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο άνθρωπος που “εκτόξευσε” τη φήμη του Τζέιμς Μποντ θα μπορούσε όμως κάλλιστα να είναι κι ένας διάσημος ποδοσφαιριστής, αφού είχε ασχοληθεί σε νεαρή ηλικία και με αυτό το άθλημα.

Σε μία απίστευτη ιστορία που είχε αποκαλύψει μάλιστα στο παρελθόν, ο Σον Κόνερι είχε αρνηθεί μία πρόταση του σερ Ματ Μπάσπμι για να “μετακομίσει” στη μεγάλη ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν τον είδε να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπόνιρινγκ Ρόουζ.

Σον Κόνερι: “My name is Bond, James Bond” – Η φτώχεια, η δόξα και η αυλαία (pics, video)

«Ήθελα πολύ να δεχτώ γιατί αγαπούσα το ποδόσφαιρο, αλλά συνειδητοποίησα ότι ένας υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστής, θα τελειώνει την καριέρα του στην ηλικία των 30, κι εγώ ήμουν ήδη 23. Αποφάσισα να γίνω ηθοποιός και ήταν τελικά από τις πιο έξυπνες κινήσεις μου», είχε σχολιάσει ο ίδιος ο Κόνερι, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση ήταν τότε για συμβόλαιο με απολαβές 25 λίρες την εβδομάδα.

Sir Matt Busby made moves to take a young part-time actor to Old Trafford and offered him a £25-a-week contract.



“I really wanted to accept because I loved football. I decided to become an actor and it turned out to be one of my more intelligent moves.”



RIP Sean Connery. pic.twitter.com/WhBTfoYOEH