Το έστειλε συστημένο! Ένα τρομερό γκολ πέτυχε ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων της Ατλέτικο Μαδρίτης σε αγώνα με αντίπαλο την αντίστοιχη της Σανταντέρ.

Ο μικρός της Ατλέτικο Μαδρίτης εκτέλεσε φάουλ λίγο πιο μπροστά απο χώρου κέντρου σημαδεύοντας το δεξί παραθυράκι του νεαρού γκολκίπερ της Σανταντέρ, ο οποίος δεν είχε κανενα περιθώριο αντίδρασης. Όι συμπαίκτες του δεν πίστευαν στα μάτια τους μετά από αυτή την αριστουργηματική εκτέλεση, ενώ όπως ήταν φυσικό έχει κάνει το γύρο των

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

STOP WHATEVER YOU’RE DOING AND WATCH THIS G-O-L-A-Z-O!



❤️🤍 @AtletiAcademia ❤️🤍#LaLigaPromises Santander pic.twitter.com/QDnQ7t6JiM