Ο Λιονέλ Μέσι είναι ασταμάτητος με την μπάλα στα πόδια και αυτό το κατάλαβαν καλά τρεις Αυστραλοί στο φιλικό της Αργεντινής με τα “καγκουρό” στο Πεκίνο.

Ο Λιονέλ Μέσι ντρίμπλαρε τρεις αντιπάλους του μέσα σε λίγα μέτρα. Στο 81ο λεπτό του αγώνα Αργεντινή – Αυστραλία, ο Αργεντινός σταρ πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, ένας Αυστραλός προσπάθησε να τον κόψει, δεν τα κατάφερνε και αποφάσισε να κρεμαστεί από τη φανέλα του μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι για βοήθεια.

Εμφανίστηκαν δύο Αυστραλοί ακόμα, τους οποίους ο Μέσι πέρασε σαν σταματημένους, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight.

Δείτε το βίντεο:

LIONEL MESSI! WHAT ARE YOU DOING???!!



pic.twitter.com/XSFqNIuDKo