Απίστευτη είδηση από το Τόκιο, με έναν τυφλό Παραολυμπιονίκη να τραυματίζεται στο Ολυμπιακό Χωριό, καθώς τον παρέσυρε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο και δεν είχε οδηγό.

Ο 30χρονος τζουντόκα, Aramitsu Kitazono, ήταν ο άτυχος αθλητής, όπως αποκαλύπτουν τα ιαπωνικά ΜΜΕ, ο οποίος και προσπάθησε να περάσει μία διάβαση πεζών χωρίς να κρατά μπαστούνι και κάτω από ανεξήγητες μέχρι στιγμές συνθήκες, χτυπήθηκε από το αυτόματο λεωφορείο.

«Η υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο στο Ολυμπιακό Χωριό έχει διακοπεί προσωρινά και οι εργασίες θα ξαναρχίσουν μόλις κριθεί ασφαλές. Ζητούμε βαθιά συγγνώμη για όσους τραυματίστηκαν. Συνεργαζόμαστε πλήρως με την αστυνομία για την υπόθεση», ανέφεραν σχετικά οι αρμόδιες αρχές.

A visually impaired Paralympian has been left with injuries that will take about two weeks to heal after being hit by an autonomous bus in the athletes village, police said Friday. #Tokyo2020 #Paralympics https://t.co/YAWhvvb0Ex