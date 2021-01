Απίθανος Λαμκέλ Ζε πήγε στην προπόνηση με φανέλα άλλης ομάδας λόγω Παναθηναϊκού

Ο Λαμκέλ Ζε θέλει σαν τρελός να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έφθασε στα… άκρα την κόντρα του με την Αντβέρπ, πηγαίνοντας στην προπόνηση με τη φανέλα άλλη ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Καμερουνέζος εξτρέμ που έχει σαν πατέρα τον Λάζλο Μπόλονι, εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του, φορώντας την εμφάνιση της Άντερλεχτ και έγινε viral στο Βέλγιο.

Ο ίδιος εξήγησε μάλιστα την ενέργειά του λίγο αργότερα με ένα story στο instagram, όπου κι έγραψε: «Θέλω να φύγω για την Ελλάδα, είναι απλό. Έχω συμφωνήσει και κανείς δεν θα παίξει με την καριέρα μου». Πλέον μένει να δούμε την αντίδραση της Αντβέρπ κι αν θα… ενδώσει στις “πιέσεις” του Λαμκέλ Ζε για να του επιτρέψει να μετακινηθεί ως ελεύθερος στον Παναθηναϊκό.

When Antwerp player Lamkel Ze arrives at his club in a shirt of … Anderlecht. https://t.co/wVoy5dTf31