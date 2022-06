Ο Λιβιό Ζαν – Σαρλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ύστερα από δύο χρόνια και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Βιλερμπάν.

Ο Γάλλος φόργουορντ έχει συμφωνήσει με τη γαλλική ομάδα για την επιστροφή του. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο 28χρονος καλαθοσφαιριστής θα ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του στη Βιλερμπάν.

Ο Ζαν Σαρλ φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για δύο χρόνια. Τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους και 2,2 ριμπάουντ, ενώ στη Stoiximan Basket League είχε 7,1 πόντους και 4,1 ριμπάουντ.

Livio Jean-Charles is expected to join ASVEL Villeurbanne, per sources.