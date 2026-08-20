Αθλητικά

Από τον Ολυμπιακό στην Αλ Ουάσλ ο Ταρέμι

Αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του στου Ρέντη ο Ιρανός επιθετικός
Ο Μεχντί Ταρέμι
Ο Μεχντί Ταρέμι με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Μεχντί Ταρέμι.

Ο διεθνής Ιρανός επιθετικός αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακού στου Ρέντη και αναχωρεί για Ντουμπάι, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Ουάσλ.

Στο Ντουμπάι θα βρει τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είναι τεχνικός στη νέα ομάδα του Ταρέμι.

Στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται ακόμα οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι μετρούν αντίστροφα για την αποχώρησή τους από τους Πειραιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση του Ολυμπιακού, θα πλαισιώσει ο Μεξικανός σέντερ φορ, Αρμάντο Γκονζάλες.

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Αθλητικά
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