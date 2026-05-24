Από τον Παναθηναϊκό στη Ζαλγκίρις ο Μάριους Γκριγκόνις

Η θητεία του Μάριους Γκριγκόνις στον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες.
Σύμφωνα με το BasketNews, ο Μάριους Γκριγκόνις αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Ζαλγκίρις Κάουνας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Λιθουανός έχει ένα ακόμη χρόνο στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας για τη νέα σεζόν.
Ο Γκριγκόνις ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση της Euroleague του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2023/24, αλλά στη συνέχεια τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στις παλιές καλές του εμφανίσεις.