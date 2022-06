Ο Δημήτρης Πρίφτης δεν άργησε πολύ να βρει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ούρμπονας, ο 53χρονος Έλληνα τεχνικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με την τουρκική Τόφας, η οποία τερμάτισε στην 9η θέση του εγχώριου πρωταθλήματος.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Δημήτρης Πρίφτης θα εργαστεί στο εξωτερικό, μετά το πέρασμα του από τον πάγκο της Ούνιξ Καζάν (2017-21).

Former Panathinaikos head coach Dimitris Priftis is close to signing with Tofas Bursa, per sources.