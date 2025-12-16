Συμβαίνει τώρα:
Από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ

Ο Σουηδός επιθετικός αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μένει ελεύθερος σε λίγες ημέρες από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο υψηλόσωμος (1,92μ.) Σουηδός επιθετικός θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό στις 31 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ.

Ο 32χρονος σέντερ φορ, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Δικέφαλο του Βορρά, προορίζεται για να καλύψει το κενό της ενδεχόμενης αποχώρησης του Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να βοηθήσει ουσιαστικά τους Θεσσαλονικείς.

Ο Γερεμέγεφ, ο οποίος μετράει συνολικά 60 συμμετοχές και 16 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, οπότε η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί με αίσιο τέλος για τον Δικέφαλο του Βορρά τις επόμενες μέρες.

