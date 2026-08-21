Από τον ΠΑΟΚ στην Περσίγια Τζακάρτα ο Γερεμέγιεφ

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Μετά από λίγους μήνες παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο Σουηδός επιθετικός αποχώρησε από τον Δικέφαλο, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Περσίγια Τζακάρτα.

Η ομάδα από την Ινδονησία ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην πλέον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέλεξε να αγωνιστεί σ’ ένα πολύ χαμηλότερου επιπέδου πρωτάθλημα, προκειμένου να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

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Ο Γερεμέγεφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Περσίγια Τσακάρτα και θα ηγηθεί της επιθετικής της γραμμής.

Η ανακοίνωση της Περσίγια Τζακάρτα

«Η προετοιμασία της Περσίγια για τη Super League της σεζόν 2026/27 συνεχίζεται, με το παζλ του ρόστερ να συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι.

Τελευταία προσθήκη είναι ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα μέλος των «Τίγρεων του Κεμαγιόραν» για τις επόμενες δύο σεζόν. Με ύψος 1,92 μ. και σημαντική εμπειρία από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Άλεξ έρχεται με φιλοδοξίες και στόχο να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της Περσίγια.

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Η επαγγελματική καριέρα του ξεκίνησε στην Έργκριτε το 2012, μετά την προώθησή του από την ομάδα Νέων, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κβίντινγκ (2013). Ακολούθησε η Χάκεν (2014-2016), πριν μετακομίσει στη Μάλμε (2016-2018). Το 2019 επέστρεψε στη Χάκεν.

Στη συνέχεια άφησε τη Σουηδία για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη Γερμανία με την Ντιναμό Δρέσδης, όπου ανήκε από το 2019 έως το 2021. Το 2020 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην ολλανδική Τβέντε, ενώ αργότερα επέστρεψε στη Χάκεν, διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο μέχρι το 2023.

Η ευρωπαϊκή του διαδρομή συνεχίστηκε στην Ελλάδα. Από το 2023 ανήκε στον Παναθηναϊκό, ενώ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ το 2026, πριν γίνει πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής της Περσίγια.

Έχοντας εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας, ο Γερεμέγεφ έχει αγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο στα προκριματικά του Europa League όσο και στην κυρίως διοργάνωση. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο 32χρονος επιθετικός πήρε επίσης την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της εθνικής Σουηδίας το 2019.

Στο βιογραφικό του υπάρχουν και αρκετές σημαντικές διακρίσεις. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2021/22 με 22 γκολ, ενώ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Σουηδίας το 2016, το 2017 και το 2022, το Κύπελλο Σουηδίας το 2016 και το 2019, καθώς και το ελληνικό πρωτάθλημα το 2024.

Πλέον, ο Γερεμέγεφ έρχεται στην Περσίγια κουβαλώντας την εμπειρία του από την Ευρώπη, αλλά και τη δίψα για νέες επιτυχίες. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Αισθάνομαι καλά και είμαι πολύ ενθουσιασμένος αυτή τη στιγμή. Γνώριζα ήδη την Περσίγια. Ξέρω ότι είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ινδονησία. Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον της Περσίγια, ήθελα πραγματικά να έρθω το συντομότερο δυνατό. Είμαι, λοιπόν, πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Άλεξ.

«Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι να καταλάβω τι θέλει ο προπονητής, πώς θέλει να αγωνιζόμαστε, αλλά και να χτίσω καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες μου, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μαζί», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Περσίγια, Σιν Τάε-γιονγκ, εξέφρασε την ελπίδα ότι η παρουσία του Γερεμέγεφ θα αποτελέσει το κομμάτι που έλειπε από το παζλ της ομάδας. Ο 32χρονος φορ αναμένεται να προσφέρει επιπλέον δύναμη στην επίθεση και να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της Περσίγια στην επιθετική γραμμή.

«Είναι ένας αρκετά καλός επιθετικός. Πιστεύω ότι με την παρουσία του Άλεξ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στη θέση του φορ, για το οποίο ανησυχούσαν οι οπαδοί μας», ανέφερε ο Σιν Τάε-γιονγκ.

Καλώς ήρθες, Άλεξ!»