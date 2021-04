Η ίδρυση της European Super League έχει ταράξει τα “νερά” του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά πίσω από αυτή την κίνηση φαίνεται ότι βρίσκονται Αμερικανοί.

Οι ιδιοκτήτες των κορυφαίων αγγλικών συλλόγων προέρχονται από τις ΗΠΑ και η Daily Mail αποκαλύπτει μία μυστική συνάντηση στη Νέα Υόρκη, η οποία και μπορεί να ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ, Τζον Χένρι, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Άρσεναλ και νυν εκτελεστικός διευθυντής στη Μίλαν, Ιβάν Γκαζίδης και οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αδερφοί Γκλέιζερ, είχαν βρεθεί τον Οκτώβριο του 2017 σε γνωστό εστιατόριο της Νέας Υόρκης, όπως αποδεικνύεται και από σχετική φωτογραφία.

Το βρετανικό δημοσίευμα επισημαίνει λοιπόν, ότι αυτή η συνάντηση των αντιπάλων στην Αγγλία, ίσως ήταν ο προάγγελος της “συμμαχίας” τους για τη δημιουργία της νέας “κλειστής” λίγκας στην Ευρώπη.

