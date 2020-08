Την πόρτα της Μπαρτσελόνα φαίνεται να χτύπησε ο Ζόρζε Μέντες προκειμένου να της προτείνει να εντάξει στο δυναμικό της τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με όσα ανέφερε Ισπανός δημοσιογράφος στο BBC.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό αποτελέσει παρελθόν από την Γιουβέντους, καθώς ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αντρέα Πίρλο, αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένη ανανέωση του ρόστερ. Ο Πορτογάλος σούπερσταρ λοιπόν φαίνεται πως έχει αναθέσει στον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, να του βρει ομάδα που να μπορεί να καλύψει το συμβόλαιό του (Περίπου 23 εκατ. ευρώ ετησίως), τον Ισπανό δημοσιογράφο, Γκιγιέμ Μπαλάγκ, να αποκαλύπτει στο BBC, αφενός πως η Ρεάλ Μαδρίτης έριξε… άκυρο στον “CR7” και αφετέρου ότι προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα!

“Ο λόγος που ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνδέθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι επειδή η Παρί θέλει να τον αποκτήσει, αλλά διότι ο Ζόρζε Μέντες έχει εντολή να βρει ομάδα στον πελάτη του. Το βλέπουμε αυτό τους τελευταίους έξι μήνες. Αρχικά, προτάθηκε στη Ρεάλ, η οποία είπε πως δεν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει. Υπάρχει συζήτηση και για το MLS. Γενικά, η Γιουβέντους θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του και πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Γι’ αυτό το λόγο, προτάθηκε παντού, ακόμη και στην Μπαρτσελόνα” δήλωσε ο Μπαλάγκ σχετικά με το ζήτημα.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo



