Απόστολος Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσαν την ελληνική επιτυχία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με δύο νέα μετάλλια

Μία σπουδαία διπλή επιτυχία πανηγύρισε η Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής (16.08.2026), με τους Εμμανουήλ Καραλή και Απόστολο Χρήστου να φέρνουν νέες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό, με τα μετάλλια που κατέκτησαν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ και ευρωπαϊκό υγρού στίβου του Παρισιού, αντίστοιχα.

Η γαλανόλευκη και πάλι στον ιστό, με τον Απόστολο Χρήστου να ακούει τον εθνικό ύμνο, με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100μ. Ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει στο λάιμό του το ασημένιο μετάλλιο, για την επιτυχία του στον τελικό του επί κοντών.

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Χρήστου από… χρυσάφι

Ο Απόστολος Χρήστου δικαιολόγησε, γιατί θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, όλων των εποχών! Υπερασπίστηκε επιτυχώς τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο, κερδίζοντας «στο νήμα» τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ιταλό Ολυμπιονίκη, πρωταθλητή κόσμου και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Τόμας Τσέκον, τον οποίο δεν είχε νικήσει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση στο 100άρι.

Το 52.27 έφερε το χρυσό μετάλλιο στον εκπληκτικό Χρήστου και μεγάλωσε τη συλλογή μεταλλίων του, δέκα χρόνια μετά το παρθενικό που κατέκτησε στο Λονδίνο. Εκτοτε μετράει έξι συνεχόμενες παρουσίες στο βάθρο των 100μ. και συνολικά εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά), συν το ασημένιο των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα χάλκινο σε Παγκόσμιο και ακόμη δύο σε Ευρωπαϊκά 25άρας πισίνας.

«Τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο», δήλωσε ο Χρήστου στην κάμερα της ΕΡΤ.

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Ποιος; Ποιος; Μόνο αυτός!

Σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των εποχών, η ελληνική κολύμβηση επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και τη συνέπειά της, κερδίζοντας τρία μετάλλια (ένα από κάθε χρώμα) και έχοντας 14 τελικούς και 13 πανελλήνια ρεκόρ. Συνολικά, κατέκτησε πέντε μετάλλια, αφού στο βάθρο ανέβηκαν και οι αδελφές Αννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, στο τεχνικό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Συγκλόνισε ο “ασημένιος” Καραλής

Το αγωνιστικό φινάλε για τα γαλανόλευκα χρώματα -που συνδυάστηκε και με αυτό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του Μπέρμιγχαμ- ήρθε από τον Εμμανουήλ Καραλή. Ασημένιος ο “Manolo” στο Μπέρμιγχαμ μετά από συγκλονιστικό αγώνα!

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, εξασφαλίζοντας τη 2η θέση στο βάθρο στο άλμα επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με “πτήση” στα 6.00 μ. Κάπως έτσι, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τα 14 μετάλλια (τα εννέα σε μεγάλα events), μετρώντας πλέον εννέα ασημένια.

Το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στον “superman”, Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος -αν και ζορίστηκε από τον Καραλή- ξεπέρασε τα 6.15 μ. Για τον Σουηδό αυτό ήταν το 4ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά το Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024. Συνολικά έφτασε τα 24 χρυσά μετάλλια σε μεγάλα events, ενώ έχει και άλλα δύο χάλκινα.

“Πεινάω, πεινάω πολύ για τα επόμενα… δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου του, δείχνοντας τη λαχτάρα που έχει για νέες μεγάλες διακρίσεις.

Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο ήταν το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, μετά το χρυσό που κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου.