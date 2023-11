Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στο ΝΒΑ, αλλά οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν 131-117 των Σακραμέντο Κινγκς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς εκμεταλλεύτηκαν την κούραση των Σακραμέντο Κινγκς του Σάσα Βεζένκοφ και έφυγαν με τη νίκη (131-117) από την πρωτεύουσα της Καλιφόρνια, με τον Καουάι Λέοναρντ να σημειώνει 34 πόντους και τον Τζέιμς Χάρντεν 26 πόντους με 5 τρίποντα.

Ο Πολ Τζορτζ πρόσθεσε 19 πόντους, ο Τέρανς Μαν 18 και ο Ίβιτσα Ζούμπατς 14 για τους φιλοξενούμενους, Ο ΝτεΆρον Φοξ με 40 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Κινγκς, οι οποίοι ένα βράδυ νωρίτερα κέρδισαν ένα πολύ δύσκολο ματς απέναντι στους Γουόριορς (124-123) για το In-Season Tournament.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε ρεκόρ πόντων για εφέτος στο ΝΒΑ με 13 πόντους (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ σε 24 λεπτά συμμετοχής, που επίσης είναι ατομικό ρεκόρ.

Η διαφορά έφτασε και τους 25 πόντους, αναγκάζοντας τους Κινγκς να παλεύουν για την ανατροπή δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Αλλά αφού ανέτρεψαν διαφορά 24 πόντων κόντρα στο Γκόλντεν Στέιτ, το καλύτερο που μπορούσε να κάνει το Σακραμέντο αυτή τη φορά ήταν να μειώσει σε 113-100 με 6:35 να απομένουν για τη λήξη.

