Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε ακόμη ένα triple double στη νίκη των Ντένβερ Νάγκετς επί των Μπρούκλιν Νετς (124-101), σημειώνοντας μια ιστορική επίδοση. Οι Σακραμέντο Κινγκς επιβλήθηκαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (128-123), με τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει μια “χλομή” εμφάνιση.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση, οι Νάγκετς επικράτησαν των Νετς στο Ντένβερ με 124-101 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-9, που τους φέρνει στη δεύτερη θέση της Δύσης, πίσω από τη Μινεσότα (18-5).

Ο Σέρβος σέντερ ήταν ασταμάτητος και σημείωσε triple-double με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Μάλιστα ο «Τζόκερ» έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία του πρωταθλήματος που σημειώνει 10 η περισσότερα triple-doubles τη σεζόν για επτά διαδοχικές σεζόν.

Τον Γιόκιτς ακολούθησε σε απόδοση ο Πέιτον Γουάτσον με 18 πόντους ενώ 16 σημείωσε ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Για το Μπρούκλιν ο Σπένσερ Ντινγουίντι είχε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στο Σακραμέντο οι Κινγκε στηρίχθηκαν σε έναν εκπληκτικό Ντι’Αρον Φοξ και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Θάντερ με 128-123. Ο Φοξ είχε 41 πόντους και 7 ασίστ με τους Μαλίκ Μονκ και Ντομάντας Σαμπόνις να προσθέτουν από 18 πόντους.

Οσον αφορά στον Σάσα Βεζένκοφ, είχε 3 πόντους (1/4 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ σε 10 λεπτά συμμετοχής. Για τους Οκλαχόμα Σίτι, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 43 πόντους και 9 ασίστ ενώ 18 πρόσθεσε ο Τζος Γκίντεϊ και 17 ο Λου Ντορτ.

