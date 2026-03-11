Αποτελέσματα ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο το πάλεψε κόντρα στους Σανς αλλά οι Μπακς «κατέρρευσαν»

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να “σπρώξει” τους Μιλγουόκι Μπακς προς τα playin αλλά αυτό φαντάζει όλο και πιο δύσκολο. Οι Φοίνιξ Σανς έφυγαν με τη νίκη από το “Fiserv Forum”, ρίχνοντας το ρεκόρ των ‘Ελαφιών” στο 27-37 (απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από την 10η θέση της Ανατολής).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ ο Κάιλ Κούζμα ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 33 πόντους (6/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ). Με 22 πόντους, (5/8 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ συνεισέφερε και ο Μάιλς Τέρνερ, όμως κανείς εκ των τριών δεν έφτασε για τους Μικγουόκι Μπακς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους Φοίνιξ Σανς, που “πυροβόλησαν” έξω από τα 7.25 μέτρα με 24/51 τρίποντα, η τριάδα Ντέβιν Μπούκερ (27 πόντοι, 4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τζέιλεν Γκριν (25 πόντοι, 3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Ρόις Ο’Νιλ (21 πόντοι, 7/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ήταν αυτή που έφερε τη νίκη και τους ανέβασε στο 38-27.

Τα αποτελέσματα του NBA

Σίξερς-Γκρίζλις 139-129

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χοκς-Μάβερικς 124-112

Νετς-Πίστονς 100-138

Χιτ-Γουίζαρντς 150-129

Ρόκετς-Ράπτορς 113-99

Μπακς-Σανς 114-129

Σπερς-Σέλτικς 125-116

Γουόριορς-Μπουλς 124-130 (118-118 κανονική διάρκεια)

Μπλέιζερς-Χόρνετς 101-103

Κινγκς-Πέισερς 114-109

Λέικερς-Τίμπεργουλβς 120-106