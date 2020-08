Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, αποθέωσε τον πρώην πια ποδοσφαιριστή του, Κώστα Τσιμίκα, υποστηρίζοντας ότι είναι τέλειος και για τον τρόπο παιχνιδιού της Λίβερπουλ.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ κέρδισε θέση βασικού στον Ολυμπιακό, με τον Μαρτίνς στον πάγκο και έφθασε μέχρι τη μετεγγραφή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, με τον ίδιο τον Πορτογάλο να συνεχίζει να… στάζει μέλι για τον πρώην πια παίκτη του.

«Είναι ένας φανταστικός επαγγελματίας και ένα φανταστικό άτομο. Πιστέψτε με. Είναι ένας παίκτης που θα είναι τέλειος για το στιλ παιχνιδιού του Κλοπ», είπε ο Μαρτίνς για τον Τσιμίκας στο Goal.com

Olympiacos manager Pedro Martins on Tsimikas: “He was always very involved in our attacking play, and that of course is why Klopp wanted to sign him. He knows what he can bring to Liverpool in that sense.” https://t.co/vqpEBIbady