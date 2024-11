Αποθέωση για τον Ρούμπεν Αμορίμ πριν αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το τελευταίο του παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Champions League, ήταν το ιδανικό “αντίο” για τον ίδιο στους Πορτογάλους.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας “σάρωσε” με 4-1 τη Μάντσεστερ Σίτι και ο ίδιος ο Ρούμπεν Αμορίμ αποθεώθηκε από τον κόσμο, αλλά και τους παίκτες του, οι οποίοι τον πέταξαν και στον αέρα, μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός κατάφερε μάλιστα να ενθουσιάσει ήδη και τους οπαδούς της νέας του ομάδας, αφού η επιβλητική επικράτηση επί της Μάντσεστερ Σίτι ήταν το τέλειο “κατευόδιο” για να αναλάβει τον πάγκο της… μισητής αντιπάλου της, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Sporting players and coaches giving Ruben Amorim a guard of honor in his last home game before joining Manchester United 🥹❤️pic.twitter.com/hOe063UUS2