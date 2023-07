Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Αραράτ και την Εγνατία, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Άρης στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η Εγνατία αποδείχθηκε… σκληρό καρύδι μέσα στην Αρμενία και με γκολ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων απέσπασε 1-1 στην έδρα της Αραράτ,, με τον Άρη να περιμένει τη ρεβάνς στην Αλβανία προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό του στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η Αραράτ άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό με τον Αλεμάο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ντουαμένα ισοφάρισε σε 1-1 για την αλβανική ομάδα.

Half time in Yerevan!



Ararat Armenia 1-0 Egnatia



The former champions of Armenia take the lead through a strong set piece play. Alemao with a nice header from a Castanheira corner kick!



Across town Pyunik are in a shooting range but can’t find the target. pic.twitter.com/um3pi3WI36