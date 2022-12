Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Αντρές Καντόρ τρελάθηκε την ώρα της περιγραφής του νικητήριου πέναλτι της Αργεντινής κόντρα στη Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Αντρές Καντόρ δεν μπορούσε ούτε να αρθρώσει λέξη την ώρα που ο Μοντιέλ έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του Γιορίς και τους φίλους της Αργεντινής στον έβδομο ουρανό.

“Montiel, gol. Gooooooooooooooooooooooool. Argentina campeon del mundo”. “Η Αργεντινή πρωταθλήτρια κόσμου”. φώναζε!

Ο δημοσιογράφος φώναζε με λυγμούς, χαρίζοντας μας μία επική περιγραφή.

Δείτε το βίντεο:

Andrés Cantor, who moved to the U.S. from Buenos Aires as a teenager, calls Argentina winning the World Cup: pic.twitter.com/4PougSj1g7