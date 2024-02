Ένας άτυχος φίλαθλος σκοτώθηκε στην Αργεντινή, όταν κατά την διάρκεια συμπλοκών σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας, μαχαιρώθηκε στο στήθος.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τα ξένα δημοσιεύματα ο άτυχος άνδρας σκοτώθηκε λίγο πριν από το ημίχρονο της αναμέτρησης Τσακαρίτα – Ντεπορτίβο Μαϊπού, καθώς βρισκόταν σε μια άγρια συμπλοκή που ξέσπασε στην κερκίδα του γηπέδου.

Η γενική αυτή σύρραξη συνεχίστηκε και στους διαδρόμους, εκεί που ο 43χρονος άνδρας δέχτηκε μαχαίρωμα στο στήθος, με τον ίδιο να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Μάλιστα οι κάμερες του γηπέδου έχουν καταγράψει το περιστατικό, με τις αρχές να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, για να βρεθεί ο δράστης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο περιστατικό οπαδικής βίας ξεκίνησε από συμπλοκές ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων.

Trouble last week at River and now shocking scenes outside the top flight



The death of a supporter at Chacarita Juniors



And the game between Cañuelas and Midland suspended due to trouble



All due to in-fighting within the club barra. Shameful