Άρης Betsson – Βενέτσια 90-86: Πέμπτη νίκη για τους Θεσσαλονικείς στο Eurocup

Ο Μπράις Τζόουνς ήταν απίθανος κάνοντας double double στον αγώνα
Τζόουνς
Ο Τζόυνς του Άρη/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Άρης Betsson πήρε τη νίκη κόντρα στη Βενέτσια με 90-86, παρότι έκανε τα εύκολα δύσκολα και παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup.

Η ομάδα του Μίλιτσιτς έδειξε χαρακτήρα στο φινάλε, σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια του Eurocup, και πήρε τη νίκη κόντρα στη Βενέτσια. Ο Μπράις Τζόουνς έκανε double double στη νίκη του Άρη Betsson. Ο Αμερικανός είχε 20 πόντους και 12 ασίστ στο Αλεξάνδρειο. Άντζουσιτς και Νουά είχαν από 12 πόντους στην αναμέτρηση.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως στο φινάλε πιέστηκαν από τους Ιταλούς και χρειάστηκε να αγχωθούν για να εξασφαλίσουν την πέμπτη νίκη στη διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Λονγκ 6, Τζόουνς 20 (7/14 δίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Νούα 12 (1/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φόρεστερ 8 (4/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ) Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Καζαμίας, Ίνοκ 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 6 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 12 (2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 1 ασίστ), Κουλμπόκα 11 (1/1 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)

ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Σπάχια): Τεσιτόρι 4, Κόουλ 20 (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολές, 1 ριμπάουντ), Χόρτον 4, Λέβερ, Κάντι 8 (1/1 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπόουμαν 21 (3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Νίκολιτς 2, Παρκς 7 (5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουίλτζερ 14 (3/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βάλενταϊν 3

