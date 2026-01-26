Άρης Betsson: Video διαμαρτυρίας σε ΕΟΚ και ΚΕΔ με φάσεις από την αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πάτρας

Ο Άρης Betsson προχώρησε σε επίσημη κίνηση διαμαρτυρίας, αποστέλλοντας video στην ΕΟΚ και την ΚΕΔ με επίμαχες φάσεις από τον αγώνα με τον Προμηθέα στην Πάτρα (97-103).

Από τον Άρη Betsson εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για τις διαιτητικές αποφάσεις, καθώς οι Θεσσαλονικείς θεωρούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ομάδα τους αντιμετωπίστηκε άδικα. Οι Θεσσαλονικείς απέστειλαν οπτικό υλικό στην ΕΟΚ και την ΚΕΔ, στο οποίο έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένες φάσεις του αγώνα, ζητώντας να εξεταστούν και να αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Άρης Betsson είχε βγάλει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε πως “το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε, όμως το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο…”, ενώ δυσαρέσκεια για τη διαιτησία είχε εκφράσει και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, αναφέροντας “είναι πράγματα που τα ζεις μια φορά στη ζωή σου, όταν ο αντίπαλος εκτελεί σχεδόν 50 βολές”.