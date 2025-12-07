Αθλητικά

Άρης για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα»

Έντονες διαμαρτυρίες για το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι
Ο διαιτητής Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα
Ο διαιτητής Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Άρης είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από τη διαιτησία του Γιοβάνοβιτς και εξέδωσε ανακοίνωση στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Το πέναλτι που κέρδισε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο ΠΑΟΚ ανάγκασε τους ιθύνοντες του Άρη να βγάλουν ανακοίνωση, καθώς θεωρούν ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση πάνω στον Τάισον.

Η διοίκηση των κιτρίνων ζητάει και κόκκινη κάρτα σε μαρκάρισμα στο 2ο λεπτό του Ιβάνουσετς.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Ντρέπεται και η ντροπή με όσα συμβαίνουν στην Τούμπα! Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARista να χάσει ο ΑΡΗΣ. Στο 2ο λεπτό χαρίζουν καθαρή κόκκινη κάρτα στον Π.Α.Ο.Κ., ενώ στο 45’+2’ “ανακαλύπτουν” πέναλτι σε βάρος μας. Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ντροπή, Στεφάν Λανουά».

