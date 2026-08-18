Άρης και Μανού Γκαρσία έφτασαν σε οριστική συμφωνία

Η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το τέλος της συνεργασίας της με τον Μανού Γκαρθία και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Άρη, ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει στους “κίτρινους”.

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Μανού Γκαρσία θα είναι στη χώρα μας. Ο Ισπανός θα χρειαστεί μερικές ημέρες για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες στο Κάνσας και στη συνέχεια να πάρει το αεροπλάνο για την Ελλάδα.

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Η συμφωνία Άρη και Μανού Γκαρθία είναι για τριετές συμβόλαιο. Ο 28χρονος χαφ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας, μετά την πρεμιέρα της Super League.

Ο Μανού Γκαρθία θυμίζουμε είχε πάρει μεταγραφή στην Κάνσας το 2025, και είχε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας σκοράρει τέσσερις φορές και μοιράσει 14 ασίστ.