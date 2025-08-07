Αθλητικά

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2 τελικό: Ισοπαλία στην Κύπρο μετά από συγκλονιστικό 45λεπτο

Η ΑΕΚ γνωρίζει πως σε περίπτωση αποκλεισμού, θα μείνει για δεύτερη σερί σεζόν εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης,
(ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Conference League
3ος προκριματικός γύρος (1ο ματς)
2 - 2
(ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη Λεμεσού, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ρεβάνς της OPAP Arena θα γίνει σε μία εβδομάδα (14.08.2025, 21:00).

20:58 | 07.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα με σκορ 2-2
20:56 | 07.08.2025
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
20:53 | 07.08.2025
90'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Γιόνσον στη θέση του Περέιρα

20:52 | 07.08.2025
90'

Ο Περέιρα δεν μπορεί να συνεχίσει - Στη θέση του θα περάσει ο Γιόνσον

20:48 | 07.08.2025
86'
Αλλαγή για τον Άρη Λεμεσού

Μέσα ο Καγιού, έξω ο ΜακΌσλαντ

20:46 | 07.08.2025
84'

Η ΑΕΚ προσπαθεί για το γκολ της νίκης, αλλά δεν μπορεί να μπει με ευκολία στα αντίπαλα καρέ

20:42 | 07.08.2025
80'
Κίτρινη κάρτα για τον ΜακΌσλαντ
20:39 | 07.08.2025
77'
Αλλαγή για τον Άρη Λεμεσού

Ο Εφαγκέ στη θέση του Κβιλιτάια

20:34 | 07.08.2025
72'
Κίτρινη κάρτα για τον Κβιλιτάια
20:30 | 07.08.2025
68'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των Μαρίν και Λιούμπισιτς

20:28 | 07.08.2025
66'
"Απάντησε" ο Άρης στις φάσεις της ΑΕΚ

Σέντρα του Κορέιρα από δεξιά, κεφαλιά του Κβιλιτάια, η μπάλα έφυγε άουτ

20:28 | 07.08.2025
65'

Γύρισμα του Κοϊτά από τα αριστερά, σουτ του Μαρίν από το όριο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφτασε συρτά στα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη

20:26 | 07.08.2025
63'
Φάση για την ΑΕΚ

Ο Πιερό δέχθηλε την μπάλα, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή του Άρη, αλλά έκανε "τσαφ" σε γυριστό σουτ και έστειλε την μπάλα άουτ

20:22 | 07.08.2025
60'

Αρκετά παράπονα από τους παίκτες της ΑΕΚ προς τον διαιτητή, για αποφάσεις του

20:17 | 07.08.2025
55'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ

Πινέδα και Κοϊτά στο ματς, έξω οι Ζίνι και Μάνταλος

20:16 | 07.08.2025
55'
Από μια κίτρινη κάρτα σε Πιερό και Γκόλντσον
20:15 | 07.08.2025

Δίλεπτο πίεσης του Άρη στα καρέ του Στρακόσα

20:13 | 07.08.2025
51'

Κεφαλιά πάσα του Μάνταλου στον Πιερό, ο δεύτερος ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπιασε το χαμηλό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

20:07 | 07.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:07 | 07.08.2025
Δυο αλλαγές για τον Άρη Λεμεσού

Στις θέσεις των Κακουλλή και Μόντνορ, οι Κοκόριν και Μαγιαμπελά

20:05 | 07.08.2025

Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

19:51 | 07.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Λεμεσό
19:50 | 07.08.2025
45+6'

Τραγικό μακρινό σουτ του Λιούμπιτσιτς

19:48 | 07.08.2025
45+3'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας της ΑΕΚ
19:45 | 07.08.2025
45+1'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, κεφαλιά του Ρέλβας, η μπάλα πέρασε άουτ

19:44 | 07.08.2025
Το 2-2 των γηπεδούχων
19:35 | 07.08.2025

36' Μακρινό σουτ του Λιούμπιτσιτς, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

19:31 | 07.08.2025
32'
ΤΡΟΜΕΡΟ ΓΚΟΛ από τον Άρη και 2-2 με τον Γκόλσον

Από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκόλντσον έπιασε ένα ξερό σουτ στην κίνηση και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ για το 2-2

19:29 | 07.08.2025
Το 1-2 των γηπεδούχων
19:28 | 07.08.2025
29'

Σωτήριες κόντρες από Ρότα και Μουκουντί στα σουτ που έγιναν από τους γηπεοδύχους, μέσα από τη μεγάλη περιοχή

19:27 | 07.08.2025
Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Πιερό
19:25 | 07.08.2025
Το 0-2 της ΑΕΚ
19:20 | 07.08.2025
Το 0-1 της ΑΕΚ με τον Περέιρα
19:18 | 07.08.2025
18'
ΓΚΟΛ για τον Άρη 1-2

Ο Κακκουλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, η οποία είχε κακή αντίδραση και νίκησε τον Στρακόσα στο τετ α τετ για να μειώσει σε 2-1.

19:15 | 07.08.2025
16'
Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Άστοχος ο Πιερό, με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περτιοχή και θέση αριστερά

19:14 | 07.08.2025
ΜΕΤΡΑΕΙ το γκολ της ΑΕΚ, 0-2
19:14 | 07.08.2025
Υπάρχει έλεγχος της φάσης, για επιθετικό φάουλ του Περέιρα στη φάση
19:13 | 07.08.2025
14'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-2

Σκόρερ ο Ρέλβας

19:12 | 07.08.2025
13'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ!

Δυνατό σουτ του Ρότα, ο πορτιέρε του Άρη έδιωξε σε κόρνερ

19:09 | 07.08.2025
9'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1

Ο Μάνταλος ελίχθηκε υπέροχα, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Άρη, συνδιάστηκε με τον Περέιρα, που βγήκε απέναντι από τον πορτιέρε των γηπεδούχων και τον νίκησε με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, για το 0-1

19:04 | 07.08.2025
4'

Μάνταλος και Περέιρα έχουν γυρίσει λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου, για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ομάδας

19:01 | 07.08.2025
2'

Δυνατό παιχνίδι οι γηπεδούχοι, από τα πρώτα λεπτά

18:59 | 07.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:56 | 07.08.2025

Πριν λίγα λεπτά, στο γήπεδο ακούστηκε ο ελληνικός εθνικός ύμνος

18:56 | 07.08.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:56 | 07.08.2025
18:54 | 07.08.2025

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει την πρόκριση, τότε στα playoffs του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Αντερλεχτ και τη Σερίφ. Ο «Δικέφαλος» θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, στις 21 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (28.08.2025) στην OPAP Arena. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν παίζει με κάποιο… δίχτυ ασφαλείας. Εάν γνωρίσει κάποιο αποκλεισμό, τότε θα μείνει για δεύτερη σερί χρόνιά εκτός ευρωπαϊκής φάσης ομίλων.

18:54 | 07.08.2025

Την αναμέτρηση στη Λεμεσό θα διευθύνει ο Γεωργιανός, Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νταβίντ Αχβλεντιανί και Νταβίτ Γκαμπισόνια. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Γεωργιανός, Μπακαρί Μπρεγκάτζε. Το παιχνίδι έχει και τη συνδρομή του VAR, με τον Γερμανό Σάσα Στέγκεμαν ως πρώτο και τον Γεωργιανό Αλέκο Απτσιούρι ως AVAR.

18:54 | 07.08.2025

Απ’ τη μεριά του, ο Άρης Λεμεσού επικράτησε της Ακαδημίας Πούσκας με 3-2 στην Κύπρο κι εν συνεχεία με 0-2 στην Ουγγαρία και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

18:53 | 07.08.2025

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά, με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας και το 0-0 της Ουγγαρίας και θέλει να κάνει το ίδιο κόντρα στον Άρη Λεμεσού, προκειμένου να φτάσει ένα βήμα πριν τη League Phase Conference League.

18:52 | 07.08.2025

Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρίεβ, Χαραλαμπόπουλος, Μόντνορ, Κακουλλής, Κβιλιτάια,

 

Στον πάγκο: Πισιηας, Σωφρονίου, Καζού, Κοκόριν, Μαγιαμπέλα, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μουρχανέ, Γκάουσταντ, Εφάγκ.

18:51 | 07.08.2025

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Κύπρο έχοντας προχωρήσει σε μία αλλαγή στη λίστα της για το Conference League σε σχέση με τα ματς απέναντι στη Χάποελ. Εκτός έμεινε ο Μαρσιάλ, με τον νεοαποκτηθέντα Λούκα Γιόβιτς να παίρνει τη θέση του. Ο Σέρβος επιθετικός, ωστόσο, θα είναι διαθέσιμος από τη ρεβάνς και έπειτα. Μάλιστα, έμεινε στην Αθήνα για να δουλέψει.

18:51 | 07.08.2025

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Μάριν, Ζίνι, Πιερό.

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Κοσίδης, Πενράις, Γιόνσον, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κολιμάτσης, Κοϊτά, Κουτέσα

18:49 | 07.08.2025
18:49 | 07.08.2025

Πρώτη φορά παίρνει φανέλα βασικού ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος θα παίξει στην κορυφή του ρόμβου, πίσω από το δίδυμο των φορ.

18:48 | 07.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ και κάποιες εκπλήξεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε στον πάγκο τον Ορμπελίν Πινέδα, με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του, ενώ δίπλα στον Ζίνι ξεκινάει ο Πιερό, με τον Κοϊτά να μένει εκτός 11άδας.

18:47 | 07.08.2025

Γνωστή έχει γίνει η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Λάζαρο Ρότα να παίρνει φανέλα βασικού (ξεπέρασε την αδιαθεσία που είχε)

18:46 | 07.08.2025

Στις εξέδρες του “Alphamega Stadium” της Λεμεσού αναμένονται περίπου 3.000 φίλοι της Ένωσης

18:45 | 07.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

18:45 | 07.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo