Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2 τελικό: Ισοπαλία στην Κύπρο μετά από συγκλονιστικό 45λεπτο

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη Λεμεσού, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ρεβάνς της OPAP Arena θα γίνει σε μία εβδομάδα (14.08.2025, 21:00).
Ο Γιόνσον στη θέση του Περέιρα
Ο Περέιρα δεν μπορεί να συνεχίσει - Στη θέση του θα περάσει ο Γιόνσον
Μέσα ο Καγιού, έξω ο ΜακΌσλαντ
Η ΑΕΚ προσπαθεί για το γκολ της νίκης, αλλά δεν μπορεί να μπει με ευκολία στα αντίπαλα καρέ
Ο Εφαγκέ στη θέση του Κβιλιτάια
Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των Μαρίν και Λιούμπισιτς
Σέντρα του Κορέιρα από δεξιά, κεφαλιά του Κβιλιτάια, η μπάλα έφυγε άουτ
Γύρισμα του Κοϊτά από τα αριστερά, σουτ του Μαρίν από το όριο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφτασε συρτά στα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη
Ο Πιερό δέχθηλε την μπάλα, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή του Άρη, αλλά έκανε "τσαφ" σε γυριστό σουτ και έστειλε την μπάλα άουτ
Αρκετά παράπονα από τους παίκτες της ΑΕΚ προς τον διαιτητή, για αποφάσεις του
Πινέδα και Κοϊτά στο ματς, έξω οι Ζίνι και Μάνταλος
Δίλεπτο πίεσης του Άρη στα καρέ του Στρακόσα
Κεφαλιά πάσα του Μάνταλου στον Πιερό, ο δεύτερος ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπιασε το χαμηλό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Στις θέσεις των Κακουλλή και Μόντνορ, οι Κοκόριν και Μαγιαμπελά
Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Τραγικό μακρινό σουτ του Λιούμπιτσιτς
Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, κεφαλιά του Ρέλβας, η μπάλα πέρασε άουτ
36' Μακρινό σουτ του Λιούμπιτσιτς, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκόλντσον έπιασε ένα ξερό σουτ στην κίνηση και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ για το 2-2
Σωτήριες κόντρες από Ρότα και Μουκουντί στα σουτ που έγιναν από τους γηπεοδύχους, μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Ο Κακκουλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, η οποία είχε κακή αντίδραση και νίκησε τον Στρακόσα στο τετ α τετ για να μειώσει σε 2-1.
Άστοχος ο Πιερό, με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περτιοχή και θέση αριστερά
Σκόρερ ο Ρέλβας
Δυνατό σουτ του Ρότα, ο πορτιέρε του Άρη έδιωξε σε κόρνερ
Ο Μάνταλος ελίχθηκε υπέροχα, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Άρη, συνδιάστηκε με τον Περέιρα, που βγήκε απέναντι από τον πορτιέρε των γηπεδούχων και τον νίκησε με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, για το 0-1
Μάνταλος και Περέιρα έχουν γυρίσει λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου, για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ομάδας
Δυνατό παιχνίδι οι γηπεδούχοι, από τα πρώτα λεπτά
Πριν λίγα λεπτά, στο γήπεδο ακούστηκε ο ελληνικός εθνικός ύμνος
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει την πρόκριση, τότε στα playoffs του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Αντερλεχτ και τη Σερίφ. Ο «Δικέφαλος» θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, στις 21 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (28.08.2025) στην OPAP Arena. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν παίζει με κάποιο… δίχτυ ασφαλείας. Εάν γνωρίσει κάποιο αποκλεισμό, τότε θα μείνει για δεύτερη σερί χρόνιά εκτός ευρωπαϊκής φάσης ομίλων.
Την αναμέτρηση στη Λεμεσό θα διευθύνει ο Γεωργιανός, Γκόγκα Κικασεϊσβίλι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νταβίντ Αχβλεντιανί και Νταβίτ Γκαμπισόνια. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Γεωργιανός, Μπακαρί Μπρεγκάτζε. Το παιχνίδι έχει και τη συνδρομή του VAR, με τον Γερμανό Σάσα Στέγκεμαν ως πρώτο και τον Γεωργιανό Αλέκο Απτσιούρι ως AVAR.
Απ’ τη μεριά του, ο Άρης Λεμεσού επικράτησε της Ακαδημίας Πούσκας με 3-2 στην Κύπρο κι εν συνεχεία με 0-2 στην Ουγγαρία και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά, με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας και το 0-0 της Ουγγαρίας και θέλει να κάνει το ίδιο κόντρα στον Άρη Λεμεσού, προκειμένου να φτάσει ένα βήμα πριν τη League Phase Conference League.
Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρίεβ, Χαραλαμπόπουλος, Μόντνορ, Κακουλλής, Κβιλιτάια,
Στον πάγκο: Πισιηας, Σωφρονίου, Καζού, Κοκόριν, Μαγιαμπέλα, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μουρχανέ, Γκάουσταντ, Εφάγκ.
Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Κύπρο έχοντας προχωρήσει σε μία αλλαγή στη λίστα της για το Conference League σε σχέση με τα ματς απέναντι στη Χάποελ. Εκτός έμεινε ο Μαρσιάλ, με τον νεοαποκτηθέντα Λούκα Γιόβιτς να παίρνει τη θέση του. Ο Σέρβος επιθετικός, ωστόσο, θα είναι διαθέσιμος από τη ρεβάνς και έπειτα. Μάλιστα, έμεινε στην Αθήνα για να δουλέψει.
H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Μάριν, Ζίνι, Πιερό.
Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Κοσίδης, Πενράις, Γιόνσον, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κολιμάτσης, Κοϊτά, Κουτέσα
Πρώτη φορά παίρνει φανέλα βασικού ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος θα παίξει στην κορυφή του ρόμβου, πίσω από το δίδυμο των φορ.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ και κάποιες εκπλήξεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε στον πάγκο τον Ορμπελίν Πινέδα, με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του, ενώ δίπλα στον Ζίνι ξεκινάει ο Πιερό, με τον Κοϊτά να μένει εκτός 11άδας.
Γνωστή έχει γίνει η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Λάζαρο Ρότα να παίρνει φανέλα βασικού (ξεπέρασε την αδιαθεσία που είχε)
Στις εξέδρες του “Alphamega Stadium” της Λεμεσού αναμένονται περίπου 3.000 φίλοι της Ένωσης
