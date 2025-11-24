Άρης: Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα μένει εκτός δράσης για δυο μήνες

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ήταν ο μεγάλος άτυχος του ντέρμπι στην έδρα της ΑΕΚ. Σε μία διεκδίκηση με τον Χάρολντ Μουκουντί, ο παίκτης του Άρη τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις που έγιναν από τους ανθρώπους του Άρη, ο Αλφαρέλα υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης στους επόμενους δύο μήνες.

Ο Γάλλος επιθετικός θα επιστρέψει το 2026, καθώς η αποθεραπεία του μοιράζεται σε δύο φάσεις και λόγω του σημείου του τραυματισμού, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.