Άρης: Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα μένει εκτός δράσης για δυο μήνες

Οι Θεσσαλονικείς “μέτρησαν” έναν νέο τραυματία, στο ματς με την ΑΕΚ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ήταν ο μεγάλος άτυχος του ντέρμπι στην έδρα της ΑΕΚ. Σε μία διεκδίκηση με τον Χάρολντ Μουκουντί, ο παίκτης του Άρη τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις που έγιναν από τους ανθρώπους του Άρη, ο Αλφαρέλα υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης στους επόμενους δύο μήνες.

Ο Γάλλος επιθετικός θα επιστρέψει το 2026, καθώς η αποθεραπεία του μοιράζεται σε δύο φάσεις και λόγω του σημείου του τραυματισμού, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

