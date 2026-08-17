Αθλητικά

Άρης: Ο Θεόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη με ανάρτηση στα social media έδειξε την επιστροφή του Ισπανού χαφ
Ο Μάνου Γκαρθία
Ο Μάνου Γκαρθία με τη φανέλα του Άρη/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Μάνου Γκαρθία είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Άρη, καθώς και μετά την προαναγγελία του Θεόδωρου Καρυπίδη, δύσκολα θα χαλάσει η μεταγραφή του Ισπανού χαφ.

Ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2.500.000 ευρώ στην Κάνσας Σίτι για να έχει και πάλι τον Μάνου Γκαρθία στο ρόστερ του μετά τον Φεβρουάριο του 2025, όπου και αποχώρησε από τους Θεσσαλονικείς.

Ο Μάνου Γκαρθία είχε αποκτηθεί το 2022 από τον Άρη και πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα των κιτρίνων σε 63 ματς σκοράροντας 9 φορές και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Το story του Θεόδωρου Καρυπίδη με τον Μάνου Γκαρθία

Στην ανάρτηση του Θεόδωρου Καρυπίδη, φαίνεται ο Μάνου Γκαρθία να έχει επικοινωνία με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης, κάτι που φαίνεται ότι σημαίνει και την επιστροφή του στο Κλ. Βικελίδης.

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Αθλητικά
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