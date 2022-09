Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο (18/09, 20:00) τον Άρη για την Πέμπτη αγωνιστική της Super League 1, με τον Κάρλος Κορμπεράν να παίρνει στην αποστολή και τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Χάμες Ροντρίγκες, Σίντρικ Μπακαμπού και Ντιαντιέ Σαμασέκου θα ταξιδέψουν με την ομάδα στη Θεσσαλονίκη και θα είναι διαθέσιμοι για το Άρης – Ολυμπιακός.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/9) και ακολούθως έγινε γνωστή η αποστολή, που απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Άβιλα, Μπα, Μπακαμπού, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Ντε Λα Φουέντε, Κρίστινσον, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Μπιέλ, Ρέτσος, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρσάλικο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/9ZcrNeKTUW