Άρης – Ολυμπιακός: Χωρίς Σα και Βαλμπουενά στη Θεσσαλονίκη

Έτοιμος για τον επαναληπτικό προημιτελικό στην έδρα του Άρη είναι ο Ολυμπιακός, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει την αποστολή για τον αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση στους “4” του Κυπέλλου Ελλάδας.

Από τα 22 ονόματα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο «Κλ. Βικελίδης» για τον επαναληπτικό προημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη (2-1 υπέρ των Πειραιωτών το πρώτο ματς) λείπουν αυτά των Ζοζέ Σα και Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο Πέδρο Μαρτίνς θέλει να δώσει την ευκαιρία και στους δύο να ξεκουραστούν ενόψει των αγώνων με την Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Europa League. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης θα πάρει τη θέση του Πορτογάλου τερματοφύλακα, Ζοσέ Σα.

Θυμίζουμε ότι στα «πιτς» λόγω τραυματισμού βρίσκονται οι Ρούμπεν Σεμέδο, Μάριος Βρουσάι και Αβραάμ Παπαδόπουλος.

Η αποστολή:

Κρίστινσον, Τζολάκης, Καραργύρης, Ντρέγκερ, Ανδρούτσος, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα, Χολέμπας, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Σουρλής, Τιάγκο Σίλβα, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Μπρούμα, Φορτούνης, Κάιπερς, Χασάν και Ελ Αραμπί.

