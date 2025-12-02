Άρης – ΠΑΟΚ: Αλλαγή βοηθού διαιτητή στο ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Αλλαγή στους ορισμούς της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και συγκεκριμένα για τον αγώνα Άρης – ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Την αναμέτρηση στο “Κλ. Βικελίδης”, όπως είναι γνωστό, θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος θα έχει στο VAR τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Ωστόσο, προέκυψε μία αλλαγή στους βοηθούς, με τον Άγγελο Κολλιάκο να παίρνει τη θέση του Θανάση Κόλλια, ο οποίος θα εκτελούσε χρέη δεύτερου βοηθού στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.