Άρης – ΠΑΟΚ: Αλλαγή βοηθού διαιτητή στο ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Θανάσης Κόλλιας αντικαταστάθηκε από τον Άγγελο Κολλιάκο
Αλλαγή στους ορισμούς της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και συγκεκριμένα για τον αγώνα ΆρηςΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Την αναμέτρηση στο “Κλ. Βικελίδης”, όπως είναι γνωστό, θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος θα έχει στο VAR τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Ωστόσο, προέκυψε μία αλλαγή στους βοηθούς, με τον Άγγελο Κολλιάκο να παίρνει τη θέση του Θανάση Κόλλια, ο οποίος θα εκτελούσε χρέη δεύτερου βοηθού στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

