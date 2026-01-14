Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-96: Υποτάχθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα των Ισραηλινών

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Άρη στο Αλεξάνδρειο, επικρατώντας άνετα της ομάδας της Θεσσαλονίκης με 96-77 για την 14η αγωνιστική του Eurocup.

Με αποδοκιμασίες από την κερκίδα αποχώρησαν από το παρκέ, με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι παίκτες και ο προπονητής του Άρη, μιας και ο στόχος της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup απομακρύνεται πάρα πολύ.

Αντίθετα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου, μετρώντας 11 σερί νίκες στο Eurocup.

Επιθετικός πλουραλισμός και κυριαρχία στη ρακέτα (40 ριμπάουντ, εκ των οποίων 17 επιθετικά, με τον Άρη να έχει 27 συνολικά), αποτέλεσαν «κλειδιά» της επιτυχίας για την ισραηλινή ομάδα, για την οποία ξεχώρισαν περισσότερο οι Χάντιν Κάρινγκτον (17 πόντοι, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζάρεντ Χάρπερ (17 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κάσιους Γουίνστον (14 πόντοι).

Στοίχισαν η αδυναμία στη ρακέτα και τα 19 λάθη στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι υπέστησαν την τρίτη συνεχή ευρωπαϊκή ήττα τους. Πάλεψε πιο πολύ για λογαριασμό τους ο Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ενώ το ντεμπούτο με τη φανέλα τους έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο (4 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 αίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73, 77-96.

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (4), Τζόουνς 17 (1), Νουά 13 (3), Φορμπς 2, Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 5, Μποχωρίδης, Ίνοκ 2, Χαρέλ 5 (1), Άντζουσιτς 8 (1), Αντετοκούνμπο 4, Κουλμπόκα 7 (1).

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Γιόναταν Αλόν): Σμιθ 5, Χάρπερ 17 (3), Κάρινγκτον 17 (2), Γουίλεϊ 9, Ουίνστον 14 (2), Χούμπερ 2, Λεβί 2, Λαμπ 10 (1), Μόμπλεϊ 5, Σκαπίντσεφ 2, Ζούσμαν 10 (2) , Τζέιμς 3 (1).