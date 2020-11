Αρμάνι Μιλάνο: Ανακοίνωσε κρούσματα κορονοϊού – Παύση προπονήσεων πριν τη Ζενίτ

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Αρμάνι Μιλάνο, λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού. Στον «αέρα» βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εξ αναβολής αναμέτρηση της με τη Ζενίτ, για την Euroleague.

Σημαντικό πρόβλημα στην Αρμάνι Μιλάνο. Η ομάδα του Έτορτε Μεσίνα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε πως τα αποτελέσματα των τελευταίων τεστ που υποβλήθηκαν οι Ιταλοί, έδειξαν αρκετά κρούσματα κορονοϊού, δίχως να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός ή ονόματα.

Η Αρμάνι Μιλάνο γνωστοποίησε πως σταμάτησαν οι προπονήσεις και πως τα συγκεκριμένα μέλη της ομάδας είναι ασυμπτωματικά και μπήκαν σε απομόνωση.

Την Τρίτη (10/11) θα γίνουν νέα τεστ στην Αρμάνι, που θα κρίνουν και το κατά πόσο το η ομάδα του Μεσίνα θα αγωνιστεί απέναντι στη Ζενίτ την Τετάρτη (11/11).

Olimpia Milano announced that several members of the team have tested positive to covid-19.

All of them have no symptoms.

Olimpia Milano suspended practices.

Tomorrow all the members of the team will have other tests