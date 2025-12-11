Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Εκτός ο Καλαϊτζάκης για τους «πράσινους», χωρίς Λορέντζο Μπράουν οι Ιταλοί

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (11/12/25, 21:30, Live από το Newsit.gr) την Αρμάνι Μιλάνο για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας εκτός τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, αλλά και τις γνωστές απουσίες των Ρισόν Χολμς και Τσεντί Οσμάν.

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Ομέρ Γιούρτσεβεν έχουν επιστρέψει για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Ρισόν Χολμς και ο Τσεντί Οσμάν δεν υπολογίζονται ούτε για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, την ώρα που ο Ματίας Λεσόρ θα χρειαστεί ακόμη αρκετό καιρό για να επανέλθει από το δικό του τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός έχει μείνει για τους “πράσινους” και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει στη διάθεσή της τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Λορέντζο Μπράουν.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Κένεθ Φαρίντ, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Η 12άδα της Αρμάνι Μιλάνο: Έλις, Τσεκάτο, Μπούκερ, Μπολμάρο, Μπρουκς, ΛεΝτέι, Ρίτσι, Γκούντουριτς, Σιλντς, Νίμπο, Ντάνστον