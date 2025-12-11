Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Στην Ιταλία οι «πράσινοι» για να βγάλουν αντίδραση στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports Prime, Newsit.gr) για τη 15η αγωνιστική της Eurolegue, ψάχνοντας την επιστροφή στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα του από τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός είδε το νικηφόρο σερί 4 αγώνων να παίρνει τέλος από τη Βαλένθια, μέσα στην Αθήνα και πλέον έχει ρεκόρ 9-5. Την ίδια στιγμή, η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται οριακά εκτός πρώτης δεκάδας με ρεκόρ 7-7, αλλά δεν έχει καταφέρει να βγάλει την απαραίτητη σταθερότητα, για να κάνει το… βήμα παραπάνω.

Στα αγωνιστικά θέματα, οι Όσμαν και Χολμς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους και δεν τέθηκαν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν (δεδομένη και η απουσία του Λεσόρ).

Σημαντικές απουσίες έχει στην Αρμάνι Μιλάνο ο Πέπε Ποέτα, με τους Λορέντζο Μπράουν, Μάνιον, Φλακαντόρι και Ντιοπ να παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης, την ώρα που επιστρέφει ο Γκούντουριτς.

Στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων για την περσινή σεζόν, οι Ιταλοί είχαν νικήσει με 87-75 στο Μιλάνο, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που επικράτησε, με 103-74, στην Αθήνα, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.