Αρνητικό ρεκόρ για Μουρίνιο! Διχασμένοι οι φίλοι της Γιουνάιτεντ – videos

Πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από το Όλντ Τράφορντ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον ο Ζοζέ Μουρίνιο, αφού το άσχημο ξεκίνημα της ομάδας στην Πρέμιερ Λιγκ «σφραγίστηκε» με το βαρύ 0-3 από την Τότεναμ στην τρίτη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Αυτή την μάλιστα η μεγαλύτερη ήττα του Μουρίνιο σε εντός έδρας παιχνίδι, σε ολόκληρη την καριέρα του, αλλά ούτε αυτό το αρνητικό ρεκόρ μοιάζει ικανό να αποτελέσει το… τελειωτικό χτύπημα για τον Πορτογάλο.

Κι αυτό γιατί την ώρα που στα social media κυριαρχεί το χάσταγκ «MourinhoOut», δηλαδή το Μουρίνιο Έξω, εντός του γηπέδου και αμέσως μετά την ήττα από την Τότεναμ, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον χειροκρότησαν θερμά, δίνοντάς του… ψήφο εμπιστοσύνης.

Some fans choose to leave early in a game like this because of frustration, but the real fans choose to stay and support our team regardless of the outcome❤️ #Mourinho #MANTOT pic.twitter.com/i5PNa9W9xO

