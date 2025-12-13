Άρσεναλ – Γουλβς 2-1: Γλίτωσαν το «έμφραγμα» στις καθυστερήσεις οι πρωτοπόροι της Premier League

Στις καθυστερήσεις απέφυγε την “γκέλα” στην Premier League, η Άρσεναλ, αφού δέχθηκε την ισοφάριση στο 90′, αλλά πέτυχε δεύτερο γκολ τέσσερα λεπτά αργότερα, για να πάρει τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Γουλβς.

Μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από την Άστον Βίλα, η Άρσεναλ “καιγόταν” για βαθμούς κόντρα στη Γουλβς, ώστε να διατηρήσει τη διαφορά της στην κορυφή της Premier League, αλλά δυσκολεύτηκε αρκετά στο ματς με τους “λύκους”.

Οι “κανονιέρηδες” χρειάστηκαν ένα αυτογκόλ του Τζόνστον στο 70′ για να ανοίξουν το σκορ, αλλά ο Αροκοντάρε “πάγωσε” το Έμιρεϊτς ισοφαρίζοντας στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, πριν “λυτρώσει” και πάλι τους γηπεδούχους ένα δεύτερο αυτογκόλ του Μοσκέρα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Άρσεναλ έφθασε έστω κι έτσι τους 36 βαθμούς και βρέθηκε στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή της Premier League, έχοντας και ένα παιχνίδι περισσότερο. Παρέμεινε τελευταία η Γουλβς με μόλις 2 βαθμούς.